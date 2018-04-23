Çorum'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Çorum'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç'ın kullandığı 19 TP 731 plakalı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı yakınlarında takla attı. Sürücü Kılıç'ın yaralandığı kazada aracın motor bölümündeki bazı parçalar da yola savruldu.



Kazadan kısa bir süre sonra aynı istikamette seyreden ve aralarında düğün konvoyunda yer alan otomobillerin bulunduğu 7 araç da kontrolden çıkarak çarpıştı. Sekiz aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.



Refüjdeki elektrik direğine çarparak deviren bir otomobilde çıkan yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından çıkarıldı.



Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındıkları öğrenildi.



Kazaya gazeteci tanık oldu

Bu arada, Kılıç'ın kullandığı otomobilin kazasını haber yapmak için olay yerine gelen gazeteci Yusuf Çınar, kısa bir süre sonra meydana gelen zincirleme kazaya şahit oldu.



Kaza anını anlatan Çınar, "Trafik ekipleri ilk kazaya müdahale ederken biz de çekim yapıyorduk. Çekimi bitirip arabaya binerken 6-7 metre arkamızda kaza meydana geldi. Yol kenarındaki aracımıza, kaza yapan araçların parçaları geldi. Biz hemen kendimizi aracın yanında uzaklaştırdık. Konvoyda yer alan 10'a yakın araç birbirine girdi. Otomobillerdeki bazı yaralılar araçlardan savrulmuştu. Kaza sırasında diğer aracın işlemlerini yapan trafik polisleri de yol ortasındaydı. Onlar da büyük tehlike atlattı. Çok kötü bir kazaydı." ifadelerini kullandı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan çevre yolunun Ankara istikameti, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.