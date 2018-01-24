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Çorum'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Yedi otomobil, iki tır, kamyon ve otobüsün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Çorum'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

 Çorum'da 7 otomobil, 2 tır, kamyon ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sungurlu'dan Çorum istikametine giden 55 ALY 11 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu karayolunun 40. kilometresinde kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla bariyerlere çarptı.

Aynı yönde seyreden 6 otomobil, 2 tır, kamyon ve yolcu otobüsü de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. 11 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki Nahide, Uğur, Niyazi, Arif ile Necmettin Koçak, Dursun ve Ali Türkmen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Sungurlu-Çorum karayolunun gidiş istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgede buzlanmaya karşı çalışması devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çorum #sungurlu #trafik kazası #zincirleme trafik kazası
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