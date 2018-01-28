Alaca ilçesinden, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için bir tır dolusu gıda malzemesi gönderildi

Çorum'un Alaca ilçesinden, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla bir tır dolusu gıda malzemesi gönderildi.



Alaca Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Alaca Ticaret Borsası tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kampanya düzenlendi.



İlçedeki esnafın da büyük destek verdiği kampanya kapsamında operasyona katılan askerler için su, süt, meyve suyu, kek, bisküvi, bal ve tereyağ gibi gıda gıda malzemesi toplandı. Yaklaşık 45 bin lira tutarındaki gıda ürünlerinin yüklendiği tır, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Hatay'a uğurlandı.



Alaca Belediye Başkanı Muhammed Esat Eyvaz, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, Alaca TB Başkanı Fahri Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Tezcan ile çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı uğurlama töreninde askerler için dua edildi.



TSO Genel Sekreteri Fatih Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın önemine işaret ederek, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için hayati önem taşıyan bu operasyona katılan ordumuzun arkasında olduğumuzu göstermek istedik. Türk halkı her zaman Mehmetçik'in yanında olmuştur. Biz de Alaca'mızdan, harekata katılan askerlerimiz için böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik." diye konuştu.



İlçedeki esnafın da kampanyaya büyük katkı yaptığını ifade eden Arslan, "Gerek kampanyamızdan haberdar olup bizi arayan gerekse bizim haber verdiğimiz tüm esnafımız kampanyaya büyük destek verdi. Kapısını çaldığımız hiçbir esnafımız olumsuz cevap vermedi. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.