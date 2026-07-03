Çorum otogarında bomba alarmı! Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bahçesinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Açık alanda uzun süre sahipsiz duran şüpheli bir valizi fark eden çevre sakinleri ve yolcular, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çorum otogarında bomba alarmı! Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
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Olay yerine ulaşan polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı terminal bahçesinde adeta etetten duvar ördü. Güvenlik şeridi çekilen alandan vatandaşlar ve yolcular güvenli mesafeye uzaklaştırıldı. Otogar içi ve çevresindeki araç trafiği de kısa süreliğine kontrollü şekilde durduruldu.

FÜNYEYLE KONTROLLÜ PATLATMA YAPILDI: İÇİNDEN ÇIKANLAR RAHATLATTI

Kısa sürede bölgeye intikal eden bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete müdahale hazırlığı yaptı. Gerekli teknik incelemelerin ardından sahipsiz valiz, fünye yerleştirilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Büyük bir gürültüyle patlatılan valizin açılmasının ardından uzman ekipler tarafından detaylı inceleme yapıldı. Korkulanın aksine, parçalanan valizin içerisinden sadece kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı. Unutulduğu anlaşılan valizin patlatılmasının ardından otogardaki güvenlik önlemleri normale döndürüldü ve seferler aksamadan devam etti.

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