Çorum’un Osmancık, Boğazkale, Oğuzlar, Dodurga, Uğurludağ, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde, Konya'nın ise Beyşehir, Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildi

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildi.



Beyşehir ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği duyurulmuştu.





Çorum

Kar yağışı nedeniyle Çorum'da 5 ilçede okullar 7 Ocak Pazartesi için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla Osmancık, Boğazkale, Oğuzlar, Dodurga ve Uğurludağ ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

