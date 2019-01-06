Çorum’un Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde, Konya'nın ise Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi ara verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.



Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime yarın ara verilecek.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.