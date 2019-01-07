banner1002
İstanbul'da kar yağış
İstanbul'da kar yağış
İran'da deprem
İran'da deprem
Mehmetçik'in yüküne 'Derman' olacak
Mehmetçik'in yüküne 'Derman' olacak
Mahkemeden tüketiciyi memnun eden karar
Mahkemeden tüketiciyi memnun eden karar

Çorum ve Konya'da bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi (7 Ocak Pazartesi)

Çorum'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Konya'nın ise Beyşehir, Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildi

Çorum ve Konya'da bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi (7 Ocak Pazartesi)

 Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. 

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildi.

Beyşehir ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Çorum
Çorum'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Olumsuz hava şartları yüzünden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Daha önce Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı, Uğurludağ, Dodurga, Osmancık, Boğazkale ve Oğuzlar ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

Etiketler; #Konya #çorum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.