Çorum'da 736 işçi hastanelik olmuştu: Yemeklerde E. Coli bakterisine rastlanıldı!

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan çok sayıda işçi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastanelere toplam 736 başvuruyapıldığı, yatırılarak tedavi edilen 14 hastanın 12’sinin taburcu edildiği, 2 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan çok sayıda işçi, 3 Aralık tarihinde bulantı, kusma ve karın ağrısı nedeniyle Sungurlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Valilik, 3-9 Aralık tarihleri arasında toplam 736 başvuru yapıldığını, başvuran kişilerden 14’ünün yatarak tedavi edildiğini, bu hastalardan 12’sinin taburcu edildiğini, 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.

E. COLİ BAKTERİSİNE RASTLANILDI

OSB’de yapılan incelemelerde, fabrikalardan alınan su numunelerinin uygun olmadığı tespit edilirken, yemek numunelerinden birinde E. Coli bakterisine rastlandığı açıklandı. Valilik, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

"3 Aralık 2025 tarihinde Sungurlu OSB'deki fabrikalarda çalışan işçilerin Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvurmaları üzerine, il Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı ekiplerimiz tarafından aynı gün ve ertesi gün, Organize Sanayi Bölgesi ve ilgili fabrikalardan su numuneleri, İl Tarım Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından da yemek numuneleri incelenmek üzere alınmıştır.

Alınan su numunelerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen 6 Aralık tarihli rapora göre, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan su numunelerinin uygun olduğu, ilgili fabrikalardan alınan su numunelerinin ise uygun olmadığı, İl Tarım Müdürlüğünce alınan yemek numunelerinin Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 9 Aralık tarihli rapora göre yemek numunelerinin birinde E. Coli bakterisi bulunduğu tespit edilmiştir.

Su ve gıda numunelerine ilişkin laboratuvar sonuçları ilgililerine bildirilmiş olup ivedilikle gerekli tedbirleri almaları istenmiştir. 3 Aralık tarihinden 9 Aralık Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelerimize toplam 736 başvuru olmuştur. Hastaların büyük bir kısmı ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir.

Yatırılarak tedavi edilen 14 hastanın 12'sinin tedavisi tamamlanmış olup halen 2 hastanın tedavisi devam etmektedir. Olayın başladığı ilk andan itibaren ilgili kurumlarımız (AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü) tarafından her türlü tedbir alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."