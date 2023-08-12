Çorum'da büyük kaza! Otomobil ve traktör çarpıştı: Yaralılar var

Çorum'da otomobil ve traktör çarpıştı. 5 kişi yaralandı.

Çorum'da büyük kaza! Otomobil ve traktör çarpıştı: Yaralılar var
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Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kenan Bolat yönetimindeki 06 GJ 32 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Küre köyü yakınlarında Vehbi Çakmak'ın kullandığı 55 ABH 068 plakalı traktörle çarpıştı.

ÇORUM'DA BÜYÜK KAZA!

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fadime, Birsel ve Yasin Bolat ile Muhammed Emin Koçak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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