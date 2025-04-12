Çorum'da dehşet: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde otomatik tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi kovanı bulundu. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çorum'da dehşet: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
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Çorum’un Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde park halinde bulunan bir araçtan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, 35 DRJ 22 plakalı otomobilin içinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin kapısını açtığı araçta, E.S. (20) isimli genç başından silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından E.S., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, araç içinde bir adet otomatik tüfek, bir tabanca ve çok sayıda mermi kovanı ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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