Çorum’da düğün yolunda feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu

Çorum’un Alaca ilçesinde düğün yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu–Yozgat karayolu Alaca ilçesi Kuyluş köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimine katılmak için Sungurlu’dan Yozgat’a gitmekte olan 19 AEN 283 plakalı otomobil, sürücüsü Arap Burak A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Araçta bulunan sürücü ile Yaşar A., Enes Taha A., Nurgül A. ve 76 yaşındaki Caferiye Aşan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Caferiye Aşan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.