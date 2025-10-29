Çorum'da eve yıldırım çarptı! İki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Celilkırı köyünde bulunan ve Halil D'ye ait olduğu öğrenilen iki katlı bir evde, yıldırım isabet etmesi neticesinde yangın çıktı.

Korkutan yangınla ilgili yapılan ihbar üzerine, köye hızla itfaiye, sağlık, jandarma ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

EVİN ÇATISI VE İKİNCİ KATI KÜL OLDU

Olay yerine ulaşan Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangında, evin çatısı ile ikinci katının tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ayrıca, alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine de, hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.