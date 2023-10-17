Çorum'da Feci Trafik Kazası!

Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin reklam tabelasına çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da Feci Trafik Kazası!

Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda gerçekleşti.

37 yaşındaki Erkan Etyemez'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerin ardından, araçta sıkışan sürücü ile 35 yaşındaki Menşure Yıldız'ın ve 39 yaşındaki Nermin Çağıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarıyla görüntülendi.

Görüntüde, otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlalinin ardından yan yoldan gelen araçlara çarpmamak için manevra yapması, ardından reklam tabelasına çarpması yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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