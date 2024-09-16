Çorum'da feci trafik kazası

Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çorum'da feci trafik kazası
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Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Dursun K. idaresindeki 19 ACT 127 plakalı otomobil, devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da feci trafik kazası - Resim : 1

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin, sürücüsü ile araçta bulunan 84 yaşındaki Nigar K, 26 yaşındaki Bayram K. ve 47 yaşındaki Güldane K. yaralandı.

Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar sağlık personeli tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

çorum trafik kazası
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