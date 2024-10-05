Çorum'da feci trafik kazası! 2 otomobil çarpıştı

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çorum'da feci trafik kazası! 2 otomobil çarpıştı
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Çorum'un Alaca ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çorum Caddesi Sanayi Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf D. idaresindeki 19 AS 108 plakalı otomobil, Hıdır Ö’nün kullandığı 19 AEA 085 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra 19 AS 108 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut G. ile Oğuzhan Ö. yaralandı.

Çorum'da feci trafik kazası! 2 otomobil çarpıştı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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