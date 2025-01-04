Çorum'da feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Çorum'un Sungurlu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sungurlu-Ankara kara yolu ilçe girişi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.İ.Y. idaresindeki 06 BUU 757 plakalı hafif ticari araç, ehliyetsiz sürücü A.B'nin (16) kullandığı 19 EB 007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.V, A.K, C.Y. ve H.B. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B'nin cezaevinden firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.