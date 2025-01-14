Çorum'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralı var

Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin devrildiği kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çorum'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralı var
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Çorum-Amasya kara yolu Köseyüp köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Özcan Serpinli (49) idaresindeki 19 ACG 986 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Seyhan U. (46) ise ağır yaralandı.

Yaralı Seyhan U, sağlık ekipleri tarafından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyhan U, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Özcan Serpinli'nin cenazesi ise ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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