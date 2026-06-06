Çorum'da kahreden olay! Çatıdaki tamirat faciayla sonuçlandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı evinin çatısındaki güneş enerjisi panelini onarmak isterken düşerek başını kiremitlere çarpan Şakir Akgül yaşamını yitirdi.
Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Şakir Akgül, kendine ait iki katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisi panelinde meydana gelen arızayı gidermek amacıyla yukarı çıktı. Tamirat işlemleri sırasında dengesini kaybeden Akgül, düşerek kafasını sert bir şekilde çatı zeminindeki kiremitlere çarptı.
Çevredeki vatandaşlar, Şakir Akgül'ün çatı üzerinde hareketsiz şekilde yattığını fark edince durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarındaki donanımlı merdiven sistemini kullanarak şahsın bulunduğu alana erişim sağladı. Çatıya çıkan ekiplerin yaptığı ilk tıbbi incelemede, düşmeye bağlı olarak kafasını kiremitlere çarpan Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çatıda yürüttüğü incelemelerin tamamlanmasının ardından, Akgül'ün cansız bedeni yine itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kontrollü bir şekilde aşağı indirilerek morga kaldırıldı.
Kayıtlara geçen bilgilere göre, hayatını kaybeden Şakir Akgül normal şartlarda Ankara'da yaşıyordu ve Sungurlu ilçesindeki bu evine olay günü eşiyle birlikte gelmişti. Polis ekipleri, yaşanan ölüm olayının tüm detaylarını aydınlatmak amacıyla başlattığı resmi incelemeyi sürdürüyor.