Çorum'da kahreden olay! Çatıdaki tamirat faciayla sonuçlandı

Çevredeki vatandaşlar, Şakir Akgül'ün çatı üzerinde hareketsiz şekilde yattığını fark edince durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarındaki donanımlı merdiven sistemini kullanarak şahsın bulunduğu alana erişim sağladı. Çatıya çıkan ekiplerin yaptığı ilk tıbbi incelemede, düşmeye bağlı olarak kafasını kiremitlere çarpan Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.