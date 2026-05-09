Çorum’da kahreden olay! Mantar yiyen 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Çorum'da doğadan toplanan mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 32 yaşındaki Rüveyda Altuntaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Beş aylık hamile olan kadının kesin ölüm nedeni morgdaki incelemelerin ardından netleşecek.

Olay, Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede ikamet eden Rüveyda Altuntaş, doğadan toplanan mantarlardan tükettikten bir süre sonra fiziksel olarak rahatsızlık geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri kadına müdahale etmek için harekete geçti.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık görevlilerince mantar zehirlenmesi şüphesi değerlendirilen Altuntaş, acil olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan beş aylık hamile kadın, burada doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yaşamını yitiren 32 yaşındaki Altuntaş’ın cenazesi tıbbi işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Altuntaş'ın kesin ölüm sebebi, morgda gerçekleştirilecek olan prosedürlerin tamamlanmasıyla belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

