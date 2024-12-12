Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Çorum'un Alaca ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon, Umut Yoldaş'ın kullandığı 19 ACC 260 plakalı otomobille çarpıştı.

Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Umut Yoldaş ile araçta bulunan Abdullah Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Nurettin Sağır gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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