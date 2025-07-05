Çorum’da kan donduran cinayet! 4 gündür kayıptı, bıçaklanarak öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Çorum’da 1 Temmuz’da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yücel Kolçak’ın ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. 36 yaşındaki Kolçak’ın en son kullandığı araçla merkez ilçeye bağlı Seydim köyü istikametine gittiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, Seydim Barajı ve çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ancak yapılan çalışmalardan sonuç alınamayınca soruşturma derinleştirildi.

CİNAYETİ ALACAKLI OLDUĞU KİŞİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında Kolçak’ın alacaklı olduğu iddia edilen Muhammet K. (29) ve arkadaşları M.Y. ile H.İ.B. gözaltına alındı. Şüpheli Muhammet K., emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Zanlı, Seydim Barajı’nda araç içerisinde çıkan tartışma sonrası Kolçak’ı bıçakla öldürdüğünü, cesedi ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Darlık mevkisinde toprağa gömdüğünü söyledi. Ayrıca kan bulaşan kıyafetleri ve Kolçak ile arasındaki 105 bin liralık alacak-verecek meselesine dair parayı yaktığını, aracı ise ormanlık alanda gizlediğini ifade etti.

Zanlının gösterdiği noktada kazı çalışması gerçekleştiren ekipler, Yücel Kolçak’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından ceset, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.