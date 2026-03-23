Çorum'da komşu kavgası! Polis sopalı grubu biber gazıyla zor dağıttı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7. Sokak'ta, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşular arasında çıkan tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdığı olayda darbedilen 6 kişi yaralanırken, emniyet güçleri kavgayı kontrol altına almak için biber gazı kullandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI VE SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7. Sokak üzerinde yaşayan ve geçmişten gelen husumetleri bulunan komşular arasında tartışma başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete evrildi. Çıkan olayda şahıslar birbirlerine yanlarında bulundurdukları bıçak ve sopalarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, tarafları ayırmak ve taşkınlığı sonlandırmak için biber gazı ile müdahalede bulundu. Emniyet güçlerinin bu müdahalesi sonucunda kavga kontrol altına alındı.

Meydana gelen kavgada sopalarla darbedilerek yaralanan 6 kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgede yapıldı. İlk tedavilerinin ardından ambulanslara alınan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.