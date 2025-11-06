Çorum’da korkutan anlar: İki katlı ev çöktü!

Çorum’un Sungurlu ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan iki katlı metruk bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

İhbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, enkaz altında bir kişinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinden destek talep edildi.

AFAD EKİPLERİ ENKAZI TARADI

Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, binanın enkazında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Çökme sonrası herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların enkaz bölgesine yaklaşmasına izin vermedi.