Çorum'da Korkutan Olay! İş Yeri Kurşunlandı

Olay, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine motosiklet ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir iş yerine pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kurşunlama olayına karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.