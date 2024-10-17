Çorum'da minibüs ile tanker çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Çorum'un Alaca ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınları oldu.

Edinilen biligiye göre, Rıza Onar (53) idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın (45) kullandığı işçi taşıyan 19 AEY 959 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Nurten Akbaş öldü, sürücülerin yanı sıra minibüsteki Sevim Özdemir (67), Belkız Çam (40), Sevda Yaman (37), Gülay Burcu (49), Nahide Barulay (61), Kahla Ahmed Ali Ali (29), Döne Çakır (62), Sara Nebil Abdulhadi (32), Neda Nedim Bin Yesan (24), Safiye Bolat (48), Münevver Darbaş (62), Ahmet El Esad (17), Songül Arıcı (45), Abdullah El Esad (15), Hasan Mohammed Hamad (29), Güllüzar Berksan, Hüsne Akça, Gülseren Yılmaz ile soyadları tespit edilemeyen Esin ve Sıla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.