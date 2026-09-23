Çorum'da okul yıkımında insan kafatası bulundu! Polis inceleme başlattı
Çorum'da eski bir ortaokul binasının yıkımı sırasında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bölgeye giden polis ekipleri kemikleri muhafaza altına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasında yıkım çalışmaları sürüyordu. Operatör, toprağı kazarken insana ait kafatası ve kemik parçalarını gördü.
Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı ve bulunan kafatasıyla diğer kemik parçalarını muhafaza altına aldı.
Mahalle sakinleri, yıkımı yapılan okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını söyledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.