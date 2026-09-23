Çorum'da okul yıkımında insan kafatası bulundu! Polis inceleme başlattı

Çorum'da eski bir ortaokul binasının yıkımı sırasında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bölgeye giden polis ekipleri kemikleri muhafaza altına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Çorum'da okul yıkımında insan kafatası bulundu! Polis inceleme başlattı - Resim: 1

Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasında yıkım çalışmaları sürüyordu. Operatör, toprağı kazarken insana ait kafatası ve kemik parçalarını gördü.

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Çorum'da okul yıkımında insan kafatası bulundu! Polis inceleme başlattı - Resim: 2

Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Çorum'da okul yıkımında insan kafatası bulundu! Polis inceleme başlattı - Resim: 3

Ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı ve bulunan kafatasıyla diğer kemik parçalarını muhafaza altına aldı.

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Çorum'da okul yıkımında insan kafatası bulundu! Polis inceleme başlattı - Resim: 4

Mahalle sakinleri, yıkımı yapılan okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını söyledi.

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Çorum'da okul yıkımında insan kafatası bulundu! Polis inceleme başlattı - Resim: 5

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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