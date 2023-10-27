Çorum'da Otobüs Durağında Silahlı Saldırı!

Çorum'da otobüs durağında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan 5 kişiden 3'ü yaralanırken yaralılar hasaneye kaldırıldı.

Çorum'da Otobüs Durağında Silahlı Saldırı!

Çorum'da bir otobüs durağında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 4. Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bulunan 5 kişiye M.E. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda durakta bulunan E.C.A, D.T. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırıyı düzenleyip kaçan şüpheli, polis etkipleri tarafından yakalandı. Saldırıdan yara almadan kurtulan ve olay yerinden ayrılan diğer iki kişinin tespit edilmesi için de çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çorum # silahlı saldırı
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