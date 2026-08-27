Çorum'da sokak ortasında dehşet!

Çorum'un merkez Çepni Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Yolda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 46 yaşındaki Ümit Yılmaz'ın tabancayla başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çorum'da sokak ortasında dehşet!
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Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

YOLDA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Olay, Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35’inci Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sokaktan geçen vatandaşlar, yol ortasında kanlar içinde ve hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan kimlik incelemesinde cesedin 46 yaşındaki Ümit Yılmaz'a ait olduğu ve baş bölgesine isabet eden tabanca mermisiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından Ümit Yılmaz’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ölümün ardındaki sır perdesini aralamak için çevredeki güvenlik kameralarını ve delilleri mercek altına aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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