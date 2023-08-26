Çorum'da Suriye uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde Suriye uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.

Çorum'da Suriye uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde Suriye uyruklu kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.
Editör: Süleyman Daban
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Suriye uyruklu Beşşar El Ali (20), Denizhan Mahallesi'ndeki Hükumet Konağı önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildikten sonra bıçakla yaralandı.

Saldırının ardından yaklaşık 500 metre yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan yaralı, burada uygulama yapan polislerden yardım istedi.

Polis ekiplerince meydana çağırılan sağlık ekipleri, yaralıyı Alaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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