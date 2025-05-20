Çorum’da yangın paniği: 3’ü polis 6 kişi dumandan etkilendi

Çorum’un Buharaevler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda 3’ü polis olmak üzere toplam 6 kişi dumandan etkilendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çorum’da yangın paniği: 3’ü polis 6 kişi dumandan etkilendi
Yayınlanma:

Yangın, Buhara Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın sonrası çevredekiler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangını fark eden çevredeki bir market çalışanı ile bina sakinlerinden biri, içeride bulunan 2 çocuğu zaman kaybetmeden dışarı çıkardı. Olay yerine ilk ulaşan polis ekipleri ise dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç’yi sırtlarına alarak binadan tahliye etti.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen C.Ç, A.K. ve K.K. ile birlikte 3 polis memuruna sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı. Durumu daha ciddi olan C.Ç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Borsada usulsüzlük soruşturması: 7 kişi hakkında gözaltı kararı!Borsada usulsüzlük soruşturması: 7 kişi hakkında gözaltı kararı!Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

çorum yangın
Günün Manşetleri
Borsada usulsüzlük soruşturması
İBB’de sular durulmuyor!
Meteorolojiden son dakika uyarısı
Bisikletle Ankara'ya gelen memurlardan 3600 ek gösterge çağrısı
Liderlerden 19 Mayıs mesajları
Vatandaş ekonomiye güvenini büyük oranda kaybetti
Özel okullarda hayali not skandalı
TGB’den NATO tatbikatına karşı eylem çağrısı
Gabar’da 19 Mayıs coşkusu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
İBB’de sular durulmuyor! İBB’de sular durulmuyor!
Borsada usulsüzlük soruşturması Borsada usulsüzlük soruşturması
Galatasaray flaması açtı, vuruldu! Galatasaray flaması açtı, vuruldu!