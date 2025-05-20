Çorum’da yangın paniği: 3’ü polis 6 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Buhara Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın sonrası çevredekiler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangını fark eden çevredeki bir market çalışanı ile bina sakinlerinden biri, içeride bulunan 2 çocuğu zaman kaybetmeden dışarı çıkardı. Olay yerine ilk ulaşan polis ekipleri ise dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç’yi sırtlarına alarak binadan tahliye etti.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen C.Ç, A.K. ve K.K. ile birlikte 3 polis memuruna sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı. Durumu daha ciddi olan C.Ç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.