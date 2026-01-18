Çorum’da yaşlı çift evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Çorum’da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 68 yaşındaki Hasan Bulut ile 64 yaşındaki eşi Satı Bulut, yakınları tarafından evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çorum’da kendilerinden bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, yakınları tarafından evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Dumlupınar 48. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut’tan (64) haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek çiftin yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları, yaşlı çifti silahla vurulmuş halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hasan ve Satı Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

