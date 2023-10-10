Çorum'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Yeniköy yakınlarında park halindeki 06 GA 2666 plakalı otomobilin yanında hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurulduğu anlaşılan ve kimliğinin İbrahim Erdem (63) olduğu tespit edilen kişinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olayın nedeni, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.