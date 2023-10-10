Çorum'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde, park halindeki otomobilinin yanında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu. Olayın nedeni, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Son Güncelleme:

Yeniköy yakınlarında park halindeki 06 GA 2666 plakalı otomobilin yanında hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurulduğu anlaşılan ve kimliğinin İbrahim Erdem (63) olduğu tespit edilen kişinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olayın nedeni, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çok Okunanlar
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Maltepe'de Silahlı Saldırı
Maltepe'de Silahlı Saldırı
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Öne Çıkanlar "Türkiye Masaya Yumruğunu Vurmalı!" | Özgür Bursalı Bölgeyi Refaha Ulaştıracak Planı Açıkladı! "Türkiye Masaya Yumruğunu Vurmalı!" | Özgür Bursalı Bölgeyi Refaha Ulaştıracak Planı Açıkladı! Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç! Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!