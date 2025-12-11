Çorum’da zincirleme kaza: 2 jandarma personeli yaralandı

Çorum-Ankara karayolunda kırmızı ışıkta duran jandarma aracı ve bir otomobile arkadan çarpan sürücü kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle 2 jandarma personeli yaralandı.

Çorum’da bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen jandarma aracı ile başka bir otomobile çarpması sonucu 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. T.K. yönetimindeki 80 ABS 745 plakalı otomobil, kırmızı ışık sebebiyle kavşakta bekleyen B.D. idaresindeki 19 AFJ 058 plakalı otomobile ve yanında bulunan jandarma trafik aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracında görev yapan 2 personel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı personel, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

zincirleme trafik kazası jandarma
