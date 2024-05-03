Çorum'da zincirleme kaza: yaralılar var

Kaza, Ankara-Çorum karayolunda yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 1 kamyon, 1 minibüs ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.