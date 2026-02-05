Çorum'daki korkunç cinayette gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Çorum’da 6 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra dere yatağında parçalanmış halde cesedi bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak Kaya’nın komşusu A.F.K. gözaltına alındı. Ardından A.F.K.’nin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A. da gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE DETAYLARI ANLATTI

Emniyetteki işlemleri süren A.F.K.’nin ifadesinde, Ali Osman Kaya ile “küfür” sebebiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

A.F.K.’nin ifadesinde, birlikte gittikleri bağ evinde Kaya’yı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra cesedinin üzerine benzin döküp yaktığını ve ardından parçalara ayırdığını anlattığı belirtildi.

Şüphelinin, cesedin bulunmaması için parçaları ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği aktarıldı.