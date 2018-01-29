Havuz problemleriyle aranız nasıl? Sıradaki haberimiz Aydın'da yıllardır hiç kimsenin çözemediği bir havuz problemiyle ilgili...

Bu havuz problemini yıllardır kimse çözemiyor. Aydın'da kentin biricik yüzme havuzu yıllar önce kapatıldı. Tesis çürümeye yüz tuttu.



Pınarbaşı Yüzme Havuzu, kent merkezinde yıllarca Aydınlılara hizmet verdi. 2007'de havuz çanağının çatlaması, derinliğinin 5 buçuk metre olması ve atlama kulesinin standartlara uygun olmayışı nedeniyle kapatıldı.



Yeni yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesine ise altı sit alanı, üstü de teleferik olduğu için izin verilmedi. İşin ilginç yanı, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün "imarsız ve ruhsatsız" dediği teleferiğin AKP'li belediye döneminde yapılmış olması. Üstelik 3 Milyon liraya malolan teleferik de yıllardır çalışmıyor.



Aydın Belediyesi önce 3 yıllığına, sonra 10 yıllığına Hüseyin Aksu tesislerini yeni havuz projesi için tahsis etti. Ama büyükşehir olma sürecinde bakımsız bırakıldığı ve korunmadığı gerekçesiyle geri alındı ve inşaat ruhsatı verilmedi. Sonuçta, Aydın'ın havuz problemi 10 yıldır çözülemedi.







HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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