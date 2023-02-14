Crush sendromunda ilk yardım nasıl yapılır?

KURTULUŞ ÖLÜMÜ NEDİR?

Crush sendromlu kişinin enkaz altından çıktığında sağlıklı görünebileceği konusunda uyaran Dr. Güven, “Fakat bir süre sonra ezilen doku üzerinden yük kalktığı için, kanlanma ile birlikte o bölgede olan toksinler kana karışır; böbrek, kalp ve akciğer bu durumdan etkilenir ve dakikalar içinde ölüm görülebilir. Bu durum “kurtuluş ölümü” olarak adlandırılmıştır. Crush sendromlu kişinin idrarı kahverengiye döner.

Halsizlik, idrarda azalma, ödem, yüksek tansiyon ve kusma görülebilir. Böbrek yetmezliği gelişebilir ve hemodiyaliz tedavisi gerekebilir” ifadelerini kullandı.