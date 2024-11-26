Çubuk’ta cinayet: Tartışma büyüdü, kanlı bitti

Olay, dün akşam saatlerinde S.T., F.E. ve M.G. ile Özyıldız arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

Kavgada Şenol Özyıldız, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler S.T., F.E. ve M.G.’yi cinayet aleti olan 2 bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.