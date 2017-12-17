HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerin hain planı son anda önlendi.
Teröristlerin, Çukurca İlçesine bağlı Gündeş Köyü Değirmendere mevkiindeki dere kenarına gizlediği 4 kilo 200 gram C-4 plastik patlayıcı maddesi son anda fark edilerek ele geçirildi.Plastik patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürüttüğü mayın arama-tarama faaliyetlerinde, tespit edilen C-4 plastik patlayıcı maddesi ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada,"16.12.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Gündeş Köyü Eski Değirmendere mevkiinde bulunan dere kenarında plastik bidon içerisine gizlenmiş vaziyette 4.200 gram C-4 plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."denildi.
Çukurca İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerin hain planı son anda önlendi.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerin hain planı son anda önlendi.
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