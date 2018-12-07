Çukurova Belediyesi'ndeki saldırıda yaralanan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu hayatını kaybetti

Adana'da Çukurova Belediyesine silahla giren bir şüpheli 3 kişiyi yaraladı.



Alınan bilgiye göre, bir kişi yanında getirdiği silahla belediye binasına girdi.



Henüz belirlenemeyen nedenle silahını ateşleyen şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu hayatını kaybetti.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.