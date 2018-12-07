Adana Çukurova Belediyesi'ndeki saldırıda, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve zabıta komiseri Habil Akbaz yaşamını yitirdi. Yaralanan Zabıta Amiri Kenan Özdemir'in ise tedavisi devam ediyor

Alınan bilgiye göre, bir kişi yanında getirdiği silahla belediye binasına girdi.



Henüz belirlenemeyen nedenle silahını ateşleyen şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve zabıta komiseri Habil Akbaz hayatını kaybetti.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.