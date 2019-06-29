Çukurova'da domates 50 kuruşa düştü

Adana'da hasadı süren domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa kadar geriledi. Geçen yıl aynı dönemde ürününü 2 liraya satan üretici bu yıl hasadın bereketli geçmesine rağmen sevinemiyor. Üreticiler devletten destek bekliyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadı süren domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa kadar düştü. Verimli topraklarıyla ünlü Çukurovada, yaklaşık 35 bin dönüm alanda ekimi yapılan domatesin hasadı sürüyor.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, havaların iyi gitmesi nedeniyle bu yıl hastalık oluşmadığını, rekoltenin çok yüksek olduğunu söyledi.



Doğan, düşen fiyatlar nedeniyle Tarım Bakanlığı'ndan destek istedi. Çünkü girdi maliyetleri nedeniyle üretici ürünlerinden yeterli gelir sağlayamıyor.



Çiftçiler yüksek rekolteye rağmen sevinemiyor.



Tüccar da fiyatı düşük buluyor.



ulusal.com.tr

