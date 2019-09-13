Çukurova'da pamuk hasadı başladı

Çukurova çiftçisinin "beyaz altın"ı pamukta hasat dönemi başladı. Çukurova'da, 450 bin dekar ekili alandan 270 bin tonluk üretim bekleniyor.

Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar alanda pamuk ekimi yapılıyor, bu alanlardan 2,6 milyon ton civarında ürün alınıyor.

Tekstilden biyodizel üretimine kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip olan pamuğun yarattığı katma değer ve istihdam olanakları nedeniyle ülke ekonomisine katkısı büyük… Türkiye pamuk üretiminde dünyada söz sahibi olmasına rağmen ürettiği pamuk, sektörün ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Bu da ülkeyi ithalata itiyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'de toprağın elverişli olduğunu, pamuk üretiminin arttırılması gerektiğini söyledi.

Pamukta geçen yılki fiyatlarla satışın yapıldığını vurgulayan üreticiler, destekleme primlerinin artırılmasını istiyor. Üreticiler, 2 yıl önce verilen 80 kuruşluk desteğin en az 1,25 lira olmasını talep ediyor.

ulusal.com.tr