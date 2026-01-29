Cuma günü elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre 30 Ocak Cuma günü planlı kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek.

