Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin haritasına göre 6 Mart 2026 Cuma günü bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor. MGM verilerine göre Türkiye genelinde 11 ilde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Mart 2026 hava durumu raporunu yayımladı.
6 Mart Cuma günü Türkiye’nin bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar “Cuma günü kar yağacak mı?” ve “Hangi illerde kar görülecek?” sorularının yanıtını araştırıyor.
6 Mart Cuma günü kar yağacak şehirler...
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Artvin
Ardahan
Kars
Erzurum
Erzincan
Bayburt
Gümüşhane