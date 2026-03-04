Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin haritasına göre 6 Mart 2026 Cuma günü bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor. MGM verilerine göre Türkiye genelinde 11 ilde kar yağışı görülecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Mart 2026 hava durumu raporunu yayımladı.

6 Mart Cuma günü Türkiye’nin bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar “Cuma günü kar yağacak mı?” ve “Hangi illerde kar görülecek?” sorularının yanıtını araştırıyor. 

6 Mart Cuma günü kar yağacak şehirler...

1 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 2

Bolu

2 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 3

Karabük

3 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 4

Kastamonu

4 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 5

Çankırı

5 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 6

Artvin

6 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 7

Ardahan

7 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 8

Kars

8 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 9

Erzurum

9 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 10

Erzincan

10 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 11

Bayburt

11 12
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller - Resim: 12

Gümüşhane

12 12
kar hava durumu kar yağışı Hava durumu kar yağacak mı kar ne zaman yağacak ne zaman kar yağacak kar yağıyor