Cuma günü karanlığa hazır olun: Uzun süreli kesinti başlıyor

BEDAŞ’ın duyurularına göre, 20 Şubat Cuma günü İstanbul’un birçok ilçesinde 9 saate kadar sürebilecek planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
