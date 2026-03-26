Cuma günü sağanak yağış 32 ili vuracak: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin haritasına göre 27 Mart 2026 Cuma günü bazı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. MGM verilerine göre Türkiye genelinde 32 il etkilenecek. İşte o şehirler...
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Yalova
Bursa
Çanakkale
Balıkesir
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Denizli
Uşak
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Bayburt
Rize
Artvin
Ağrı
Iğdır
Van
Hakkari
Şırnak
Mardin
Batman
Siirt
Diyarbakır
Muş
Bingöl