Cuma gününden itibaren hava değişiyor: Sıcaklıklar yükseliyor, sağanaklar başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna girerken hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağını, bazı şehirlerde ise aralıklı sağanakların görüleceğini duyurdu. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, “Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü açıkladı.
Özdemirci, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise ortalamalara yakın seyredeceğini belirtti.
HANGİ İLLER YAĞIŞ ALACAK?
Meteoroloji uzmanı Özdemirci, yağışların sınırlı bölgelerde etkili olacağını belirterek şunları aktardı:
Çarşamba günü: Marmara’nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu dahil) sağanak yağış bekleniyor.
Güneyde ise Isparta’nın doğusu, Konya’nın batısı, Doğu Akdeniz’de Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında aralıklı sağanak görülecek.
Perşembe günü: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış öngörülüyor.
Cuma günü: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel tahminleri de paylaştı:
İstanbul: Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 29 derece. Perşembe ve cuma günleri ise 31 derece, az bulutlu ve açık olacak.
Ankara: Hafta boyunca yağış yok. Çarşamba ve perşembe 31 derece, cuma günü 33 dereceye yükselecek.
İzmir: Çarşamba günü 34 derece, perşembe 36 derece, cuma günü ise 37 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Meteoroloji, özellikle sıcaklığın yüksek seyrettiği bölgelerde vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve yaşlılar ile kronik hastalığı olanların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.