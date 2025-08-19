Cuma gününden itibaren hava değişiyor: Sıcaklıklar yükseliyor, sağanaklar başlıyor

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel tahminleri de paylaştı:

İstanbul: Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 29 derece. Perşembe ve cuma günleri ise 31 derece, az bulutlu ve açık olacak.