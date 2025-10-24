Cuma hutbesinin bu haftaki gündemi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki Cuma hutbesinde, İslam’ın temel değerlerinden olan kardeşlik ruhuna dikkat çekildi. Hutbe, "Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir” ayetiyle başladı.

İşte bu haftanın cuma hutbesi:

BİRLİKTE BEREKET, KARDEŞLİKTE RAHMET VARDIR

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Birbirinizle ilgiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.”

Aziz Müminler! Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in bizlere öğrettiği değerlerden biri de kardeşliktir. Bu kardeşlik; farklı dilleri, farklı renkleri aynı inanç ve aynı idealler etrafında birleştiren iman kardeşliğidir. Bu kardeşliğin temelinde Yüce Allah’a kul, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’e ümmet olma bilinci vardır. Bu kardeşlikte; ben davası gütmek, üstünlük yarışına girmek yoktur. Bu kardeşlikte; birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek vardır, parçalanıp dağılmak yoktur. Bu kardeşlikte; muhabbet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi güzel hasletler vardır; kin, nefret, şiddet ve düşmanlık yoktur.

Kıymetli Müslümanlar! Milletçe bizleri güçlü kılan da kardeşlik anlayışı, asırlardır bizi millet olarak bir arada tutmuştur. “Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” ayetine gönülden iman eden şanlı ecdadımız; Malazgirt’in, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de işte bu kardeşlik bağı ile nice gaziye nice şehit kanıyla sulanan bu topraklar, İstiklal Harbi’nde bu kardeşlik ruhu ile kıyamete kadar bize vatan olmuştur.

Değerli Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” İlhamını bu ayet-i kerimeden, inanç ve İslâm’ın sancaktarlığını yapmış, insanlığa hizmet etmiştir. Her daim mazlumun yanında yer almış, hakkı tutup kaldırmanın, adaletin tecellisi ve iyiliğin tesisi için gayretinde olmuştur. Bu gayreti devam ettirdiğimiz sürece Allah (c.c) bize de yardımcısı ve koruyucusu olacaktır. İnşallah. “Müminler ancak kardeştirler.” ayetine sımsıkı sarılan ecdadımız, bütün zorlukları birlikte omuz omuza aşmıştır. Onlar canlarından geçmiş, bir karış topraktan vazgeçmemiş, mabetlerimize namahrem eli değdirmemiştir. Bu birlik ve beraberlik anlayışını yaşadığımız müddetçe ebedi yurdumuzdan ezanlar dinmeyecek, şanlı bayrağımız yere düşmeyecektir.

Aziz Müslümanlar! Peygamberimiz (s.a.s)’den öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım. İman edenler aynı safta, aynı davada, güçlü bir millet olarak, farklılıklarımızı zenginlik vesilesi sayarak birliğe ve kardeşliğe güç verelim. Milli değerlerine sımsıkı bağlı, ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım.

Bu vesileyle, üzerinde yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla bize emanet eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize Yüce Rabbimizden sağlık ve huzur diliyoruz. Cenab-ı Hak, birlik ve beraberliğimizi daim, devletimizi ve milletimizi payidar eylesin.