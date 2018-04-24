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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 11 kişiye gözaltı

Viranşehir ilçesinde sosyal paylaşım hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 11 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal paylaşım hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal paylaşım hesaplarından hakaret eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 11 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #YPG #pkk #sosyal medya
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